Киев без света и тепла: Свириденко сказала, когда ситуация улучшится

После массированной атаки России энергетикам удалось вернуть свет более полумиллиона киевлян. В то же время в городе фиксируют локальные аварии из-за перегрузки сетей и морозов.

Киев

Киев / © Associated Press

В Киеве продолжается работа по преодолению последствий вражеских атак на энергосистему. Ситуация улучшится уже на следующей неделе.

Об этом сообщили премьер Юлия Свириденко.

«По Киеву россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно избивал баллистику, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно усложнили сложные погодные условия и существенное снижение температуры. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время — ориентируемся на четверг», — отметила она.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве без тепла остается более тысячи домов.

Накануне стало известно, что в Киевской области энергетикам удалось возобновить электроснабжение более 370 тысяч семей. Однако погодные условия и дальше существенно усложняют ситуацию.

