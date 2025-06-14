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Киев атакуют "Шахеды": над городом раздаются взрывы
В столице работают силы ПВО из-за атаки вражеских дронов.
Во время объявленной вечером в субботу, 14 июня, воздушной тревоги в Киеве раздаются взрывы. Силы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских ударных дронов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА с разных нарядов», — написал он.
Столичный мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в небе над Украиной уже находится около сотни беспилотников. Зафиксированы также дополнительные пуски.
Напомним, в ночь на 13 июня россияне атаковали Украину дронами.