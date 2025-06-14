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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Киев атакуют "Шахеды": над городом раздаются взрывы

В столице работают силы ПВО из-за атаки вражеских дронов.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедов

Атака "Шахедов" на Киев

Во время объявленной вечером в субботу, 14 июня, воздушной тревоги в Киеве раздаются взрывы. Силы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских ударных дронов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА с разных нарядов», — написал он.

Столичный мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в небе над Украиной уже находится около сотни беспилотников. Зафиксированы также дополнительные пуски.

Напомним, в ночь на 13 июня россияне атаковали Украину дронами.

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