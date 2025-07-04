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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Киев атакуют российские дроны: произошел пожар

Российские дроны продолжают донимать украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Киев

Киев / © ТСН.ua

В Киеве весь вечер 3 июля 2025 года – затяжная воздушная тревога из-за атаки российских БПЛА.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.

  • В результате атаки россиян в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении.

  • Информация о пострадавших устанавливается.

Напомним, в июне 2025 года Киев подвергся рекордному количеству российских воздушных атак — более 350 дронов и десятки ракет были выпущены по столице. По официальным данным, погибли по меньшей мере 42 человека, в том числе дети. Украинские власти фиксируют изменение тактики врага — удары теперь преимущественно направлены на гражданскую инфраструктуру, терроризируют гражданское население и истощают систему ПВО.

"Стратегия россиян состоит в том, чтобы постоянно терроризировать обычных граждан и таким образом ослабить нацию", - рассказал начальник Киевской городской военной администрации.

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