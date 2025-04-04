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Киев атаковали 11 БпЛА: что известно о пострадавших и разрушениях
Россия атаковала Киев и область дронами-камикадзе. Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. Есть ли жертвы и разрушения?
Киев оказался под атакой российских беспилотников в ночь на 4 апреля. Силы противовоздушной обороны сбивали вражеские дроны в столице и области, однако не обошлось без последствий.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
За прошедшие сутки воздушная тревога в Киеве объявлялась трижды. В общей сложности она длилась 2 ч. 13 мин.
Ночью в воздушном пространстве Киева и вокруг города было зафиксировано 11 российских беспилотников. Средства ПВО уничтожили пять вражеских дронов.
В столице обошлось без пострадавших и разрушений. В то же время из-за атаки возникли пожары в Броварском районе Киевской области. Были повреждены транспорт и здание автосалона. Травмированы два человека.
В КГВА призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытия в случае ее объявления.
Напомним, в ГСЧС показали фото с последствиями атаки российских дронов по Киевщине, из-за которой вспыхнули пожары и было повреждено много авто.