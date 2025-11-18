Какой уровень защиты имеют киевские ТЭЦ: заместитель Кличко дал подробный ответ

Российские дроны атаковали украинскую ТЭЦ / © Фото из открытых источников

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев прокомментировал ситуацию с защитой критической инфраструктуры Киева, в частности теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), на фоне роста обстрелов и обвинений относительно недостаточного уровня обороны энергообъектов.

Об этом Пантелеев рассказал в интервью Hromadske.

Пантелеев подтвердил, что на киевских ТЭЦ сейчас применяется самый маленький, то есть первый уровень защиты, поскольку их «всего два». Третий наиболее надежный уровень, похожий на «защитный саркофаг», существует лишь «теоретически».

«Мы слышали эти обвинения. Но сейчас с каждым обстрелом повреждаются различные объекты в стране. И, видимо, очевидно, что определенные объекты защитить так, чтобы их нельзя было поразить, — невозможно», — отметил заместитель председателя КГГА.

Чиновник также отметил невозможность применения высшего уровня защиты к ТЭЦ, призывая министерства не вводить людей в заблуждение.

«Мы уже тоже обратились в министерства, чтобы людей не вводили в заблуждение. Так как ТЭЦ просто невозможно защитить защитой второго уровня», — подчеркнул Пантелеев.

Эти заявления раздались на фоне регулярных массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отопительный сезон 2025-2026 годов станет самым сложным за все время полномасштабной войны, поскольку Россия жестко атакует одновременно все энергетические объекты столицы. Эксперты соглашаются, что атаки россиян приобрели системный и массовый характер. Однако отмечают, что простых предупреждений мало — нужно действовать, чтобы врагу не удалось погрузить город в полный блэкаут.