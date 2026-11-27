Главная елка Киева / © Folk Ukraine / Facebook

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В Киеве на Софийской площади приступили к установке главной новогодней елки. Монтаж планируют завершить до 4 декабря, а торжественно засветить елку — 6 декабря, в День святого Николая.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

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© КМДА

Главная елка Киева 2026: какой будет праздничная локация на Софийской площади

Нынешняя праздничная композиция получила название «Свет внутри». По замыслу организаторов, особенностью оформления станет не только наружная отделка, но и пространство внутри елки.

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«Концепция „Свет внутри“ предполагает интересно оформленное пространство и внутри елки. Она будет 16 метров высотой. На локации разместят и ярмарочный домик и детский паровоз», — добавил Кличко.

Для создания елки планируют использовать около 3 тысяч хвойных веток. К монтажу приглашают волонтеров — организаторы рассчитывают привлечь не менее 500 человек, которые будут помогать расправлять и крепить ветки.

«Их задача — помочь собрать и подготовить около 3 тысяч хвойных веток, которые используют для оформления конструкции», — рассказывал «Суспильному» президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Большой рождественской ярмарки и других развлекательных локаций возле елки не будут обустраивать. Рядом будет работать только одна точка с горячими напитками.

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Когда засветят главную елку Киева и кто оплатит ее установку

По информации организаторов, массовые мероприятия по случаю открытия главной елки не предусмотрены.

Также они сообщили, что из-за ситуации в энергосистеме гирлянды будут работать автономно — от генератора и аккумуляторов. Праздничную иллюминацию включат ежедневно до 22:00.

Елку устанавливают по инициативе представителей бизнеса. Все расходы по монтажу, оформлению, обслуживанию и содержанию праздничной локации берет на себя организатор. Средства из городского бюджета на это не будут выделяться.

Об этом также сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, подчеркнув:

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«Расходы на установку, оформление, обслуживание и содержание праздничной локации организатор берет на себя. Денежные средства из бюджета города на это не будут выделять».

Напомним, ранее мы писали, что в Кременчуге в Полтавской области начали устанавливать новогоднюю елку еще в начале ноября. Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию горожан: часть из них возмутилась, ведь в домах до сих пор не было отопления. В то же время другие жители поддержали установку праздничного дерева ради детей.

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