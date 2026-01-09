Какое количество жертв в Киеве после атаки и какие районы пострадали больше всего

Последствия атаки на Киев 9 января

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на 9 января погибли четыре человека. Информация о пятой жертве не подтвердилась.

Об этом на брифинге сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

«Всего в результате этих массированных атак (в Киеве — ред.) погибли пять человек и 25 человек пострадали. Наши соболезнования всем семьям, родным погибших», — сказал Хорунжий.

Реклама

Впоследствии стало известно, что данные о пятом погибшем не подтвердились.

По его словам, под российскую атаку попали около семи районов столицы.

«Если взять по районам Киева, то это, наверное, около семи районов было атаковано. Больше всего разрушений, атак было именно на левом берегу — это Деснянский, Дарницкий районы и Днепровский район тоже», — рассказал представитель ГСЧС.

Атака на Киев 9 января — что известно

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты массированно били по Киеву дронами и ракетами. Сначала было известно о четырех жертвах обстрела столицы и 25 пострадавших. Среди раненых оказались медики и спасатели. Разрушения различной степени зафиксировали в шести районах Киева, где пострадали многоэтажки, детсад и критические объекты.

Реклама

Во время атаки на Киев было также повреждено посольство Катара.

Ночью Россия целенаправленно атаковала районные котельные Киева. Из-за повреждения подстанций и сетей более 500 тыс. потребителей в столице и области остались без света. Есть снижение давления воды на правом берегу и проблемы с отоплением и водоснабжением на левом.

Городской голова Киева Виталий заявил, что из-за повреждения инфраструктуры почти 6000 домов остались без отопления, есть перебои и с водой. Мэр призвал киевлян по возможности временно выехать за город в дома с альтернативным отоплением.