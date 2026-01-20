- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие районы находятся без воды после обстрела Киева
В Киеве из-за обстрелов почти полностью исчезло водоснабжение на Левом берегу
В результате вражеских обстрелов в Киеве обесточены объекты водопроводной инфраструктуры. Это привело к масштабным перебоям с водоснабжением в разных районах столицы.
Об этом сообщают в Киевводоканале .
Где нет водоснабжения
Пока водоснабжение почти полностью отсутствует на Левобережье — без воды остались Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. В жилом массиве Троещина вода подается с пониженным давлением.
"На пониженном давлении в водопроводных сетях Правобережной части города остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы. В Печерском районе водоснабжение есть в отдельных зонах", - пишет Киевводоканал.
Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электропитания и возвращению системы водоснабжения в нормальный режим работы.
Жители столицы призывают экономно использовать воду и следить за официальными сообщениями городских служб.
Ранее стало известно, что РФ в очередной раз ударила по Киеву, есть последствия.
В частности, без теплоснабжения осталось 5635 многоэтажек. 80% этих домов — это объекты, где тепло только успели восстановить после предварительной массированной атаки 9 января. Еще вчера вечером только 16 домов в городе оставались без тепла вследствие предыдущих разрушений.
Левый берег полностью без водоснабжения. Специалисты пытаются стабилизировать систему, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян.