Какие районы находятся без воды после обстрела Киева

В результате вражеских обстрелов в Киеве обесточены объекты водопроводной инфраструктуры. Это привело к масштабным перебоям с водоснабжением в разных районах столицы.

Об этом сообщают в Киевводоканале .

Где нет водоснабжения

Пока водоснабжение почти полностью отсутствует на Левобережье — без воды остались Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. В жилом массиве Троещина вода подается с пониженным давлением.

"На пониженном давлении в водопроводных сетях Правобережной части города остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы. В Печерском районе водоснабжение есть в отдельных зонах", - пишет Киевводоканал.

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электропитания и возвращению системы водоснабжения в нормальный режим работы.

Жители столицы призывают экономно использовать воду и следить за официальными сообщениями городских служб.

Ранее стало известно, что РФ в очередной раз ударила по Киеву, есть последствия.

В частности, без теплоснабжения осталось 5635 многоэтажек. 80% этих домов — это объекты, где тепло только успели восстановить после предварительной массированной атаки 9 января. Еще вчера вечером только 16 домов в городе оставались без тепла вследствие предыдущих разрушений.

Левый берег полностью без водоснабжения. Специалисты пытаются стабилизировать систему, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян.