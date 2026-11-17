Какие мосты работают в Киеве 17 ноября / © Getty Images

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Из-за ночного обстрела Киева россиянами получили повреждения Северный и Южный мосты. Проезд по этим мостам сейчас полностью перекрыт. Делимся, какие мосты работают в Киеве и как добраться с правого на левый берег и наоборот.

Об этом сообщили в КГГА.

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Как работают мосты в Киеве 17 ноября

В КГГА пишут, что кроме перекрытых Северного и Южного мостов, все остальные переправы продолжают работать.

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Подольский мостовой переход — проезд в сторону правого берега приостанавливается примерно на 15 минут сразу после объявления воздушной тревоги.

Мост Метро и Дарницкий мост работают в обычном режиме без ограничений.

На мосту Патона введена реверсивная схема проезда. С 06:00 до 16:00 транспорт пропускают с левого на правый берег, а с 16:00 до полуночи — в обратном направлении, с правого берега на левый.

Водителей призывают учитывать изменения и выбирать удобный график передвижения по городу.

Пробки в Киеве 17 ноября

Напомним, в Киеве из-за временного перекрытия Северного и Южного мостов возник транспортный коллапс и масштабные пробки, особенно вблизи моста Патона.

Из-за ограничения движения общественный транспорт курсирует по измененным маршрутам: в частности, автобусы №73 и №101 перенаправили через Подольский мостовой переход, №22 и №91 — через Дарницкий мост, автобус №31ТР ездит по улице Глубочицкой к метро «Лукьяновская», а также скорректировали движение троллейбусов №30, №31, №44 и №50.

Кроме проблем на дорогах, в столице возникли перебои с теплоснабжением — в результате удара по Южному мосту была повреждена теплосеть, из-за чего без отопления остались около 313 домов.

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