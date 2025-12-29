Какая ситуация со светом на Левом берегу Киева: заявление ДТЭК

Отключение света в Киеве / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

На Левом берегу Киева 29 декабря продолжаются экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российской атаки.

Об этом сообщила компания ДТЭК.

По данным ДТЭК, ситуация с электроэнергией пока не позволяет вернуться к графикам отключений света на Левом берегу Киева.

Реклама

Энергетики делают все для скорейшей ликвидации последствий вражеской массированной атаки.

«Спасибо жителям Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов за понимание и поддержку», — добавили в компании.

Напомним, как сообщили 29 декабря в «Укрэнерго», в Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированной атаки. По состоянию на утро понедельника обесточенными остаются около 9000 абонентов на Киевщине. Аварийно-восстановительные работы круглосуточно продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских ударов.