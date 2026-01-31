Какая ситуация с теплом и водой в Киеве: Кличко объяснил

Киев / © Associated Press

После масштабной аварии в энергосистеме, оставившей Киев без воды и частично без тепла, коммунальные службы приступили к поэтапному возобновлению услуг. Столица постепенно возвращается в штатный режим функционирования.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, первопричиной коллапса стало отсутствие электроснабжения на объектах критической инфраструктуры. Это привело к цепной реакции.

«Из-за отсутствия поставок остановились работы наших помп — оказывающих давление воды. Уменьшилось давление, остановилась подача воды», — объяснил Виталий Кличко.

Пока специалистам удалось перезапустить систему, и вода начинает возвращаться в дома киевлян. Однако мэр подчеркнул, что процесс не может быть мгновенным: «Мы не можем так быстро сделать, но постепенно мы восстановим как воду, так и теплоснабжение».

Ситуация с отоплением остается сложной, но контролируемой. Сейчас коммунальщики запускают централизованное теплоснабжение в жилые массивы, где оно исчезло из-за обесточивания.

«Мы запускаем централизованное теплоснабжение. Там еще несколько сотен домов в городе осталось (без тепла — ред.)», — уточнил городской голова.

Кличко рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются аварийные бригады. Кроме технических проблем на электроподстанциях и щитовых, город испытывает острый дефицит квалифицированных кадров.

«Мы работаем в экстремальных условиях. Не хватает работников. Но работаем круглые сутки, несмотря на эти вызовы», — подчеркнул мэр.

Он обратился к киевлянам с просьбой относиться к пониманию ситуации и уважать труд людей, которые делают все возможное для обеспечения города базовыми услугами.

Напомним, 31 января в Киеве из-за аварийной ситуации в энергосистеме Украины была полностью остановлена работа метрополитена, а также возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

Сейчас в столице постепенно восстанавливают движение метро: поезда уже курсируют на синей линии между станциями «Героев Днепра» — «Теремки» и на зеленой — «Красный Хутор» — «Сырец», тогда как на красной линии продолжаются финальные проверки систем безопасности после подачи электроэнергии.