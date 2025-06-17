Какой будет погода в Киеве и области 17 июня: прогноз синоптиков

Погода / © ТСН

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Синоптики сделали прогноз погоды на сутки 17 июня на территории Киевщины и Киева. Так, ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью без осадков. Но днем возможен небольшой кратковременный дождь.

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Предупреждают о ветре — северо-западном, 7-12 м/с.

"Температура ночью 12-17 °, днем 20-25 °, в Киеве ночью 14-16 °, днем 22-24 °", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине 16-22 июня в Украине будет жаркой, впрочем, 20 июня похолодает (кроме юга), а периодические дожди — преимущественно по северу страны. Завтра, 17 июня, дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром – на севере, вечером – на востоке, на юге – только на Одесщине. Ветер будет северо-западным, временами порывистым. Днем ожидается +21+26 градусов, на юге +25+30 градусов. Небольшая более свежая полоса вытянется от Черниговщины через восточную Киевщину до Черкасщины, +17+22 градуса.

"В Киеве 17 июня утром пройдет дождь, вероятно с грозой, днем без существенных осадков. Температура воздуха будет +22+24 градуса", - говорит Диденко.

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Только 20 и 21 июня похолодает на несколько градусов.