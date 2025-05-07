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- Киев
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Как выглядит квартира в Киеве, где из-за обстрела РФ погибли мать и сын: жуткие кадры
В Шевченковском районе Киева есть 2 жертвы удара армии РФ.
Ночью 7 мая россияне атаковали Киев дронами. Из-за обломков вражеского БпЛА в одном из домов погибли мать и сын. Журналисты показали, как выглядит их квартира.
Кадры обнародовал "КИЕВ24".
Квартира выгорела дотла
Как известно, квартира оказалась под эпицентром взрыва. Она выгорела дотла — от температуры выгнуло дверь, а кирпич стал черным. Дышать в помещение очень сложно. Среди мусора и остатков смешавшихся вещей даже трудно понять, что в доме было раньше.
Женщине через два дня должно было исполниться 65 лет, а ее сыну — навсегда останется 27.
Сознаниям жертв российской атаки повезло больше, они не пострадали.
Напомним, погибшие в результате попадания российского дрона в Киеве 7 мая были волонтерами. Мать и сын занимались спасением животных . Вместе с семьей погибли почти все кошки, спасти удалось только одного.