Как выглядит клиника на Оболони в Киеве после атаки РФ (фото, видео)

В Киеве документируют последствия попадания БпЛА в здание частной клиники, где оборвалась жизнь молодого человека.

Разрушение частной медицинской клиники на Оболони в Киеве после атаки РФ

Разрушение частной медицинской клиники на Оболони в Киеве после атаки РФ / © Офис Генерального прокурора

Дополнено новыми материалами

Полиция и Офис генпрокурора Украины опубликовали фото последствий российской атаки по частной медицинской клинике в Оболонском районе Киева, которую враг устроил в ночь на 5 января.

Соответствующие фото появились в телеграм-каналах полиции и Офиса генпрокурора.

Из-за попадания российского дрона в медклинику на Оболони вспыхнул пожар на втором этаже здания.

Погиб 30-летний пациент, еще три человека пострадали. Две женщины в возрасте 97 и 77 лет отравились продуктами горения и их госпитализировали в другие медицинские учреждения. Третья пострадавшая — 42-летняя женщина — медицинскую помощь получила на месте.

На месте событий работают все профильные службы. Прокуроры, следователи Нацполиции и СБУ документируют последствия российской вооруженной агрессии. Начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений.

Напомним, в ночь на 5 января Россия атаковала Украину баллистикой и «Шахедами», попав в частную клинику в Оболонском районе Киева. В результате удара погиб пациент, еще несколько человек пострадали. Мэр Виталий Кличко сообщил об эвакуации 70 человек. На месте попадания работают экстренные службы и полиция.

