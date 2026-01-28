Как вернуть тепло Троещине без отопления — эксперт ответил

Эксперт объяснил, как спасти Троещину / © УНИАН

Киевлянам, а именно жителям жилого массива Троещина необходимо подать достаточные объемы электроэнергии, чтобы они могли обогревать свои квартиры электрическими приборами. Это позволит частично компенсировать отсутствие централизованного теплоснабжения и горячей воды, которые ранее обеспечивала работающая сейчас ТЭЦ-6.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» сообщил директор аналитическо-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

По его словам, в столице есть технические возможности поддерживать тепловой режим в домах, в частности, благодаря наличию более тысячи резервных генераторов. Также при необходимости дополнительные мощности могут привлечь подразделения ГСЧС.

Кроме этого, эксперт отметил, что районные государственные администрации должны сформировать учет оставшихся в жилищах жителей, чтобы своевременно организовать помощь людям в сложных условиях.

Напомним, на жилом массиве Троещина в Киеве до сих пор одна из самых сложных ситуаций с теплоснабжением. Район можно переключить на питание от когенерационных установок. Впрочем, на это нужно несколько месяцев.

В результате последней массированной атаки на Киев, которую россияне совершили 24 января, больше всего пострадала Троещина. По данным властей, на 28 января 737 жилых домов столицы до сих пор без тепла.

Большинство из них именно на этом жилом массиве. Часть — в нескольких других районах города.