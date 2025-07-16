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- Киев
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Как в кино: в Киеве похитили 15 млн грн через отверстие в багажнике (фото)
В Киеве разоблачили группу злоумышленников, которые похитили 15 миллионов гривен из авто обменника. Деньги достали через отверстие в багажнике.
В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, которая похитила из автомобиля пункта обмена валют почти 15 миллионов гривен.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Следствие установило, что организатором кражи является 46-летний киевлянин, ранее судимый за умышленное убийство. К делу он привлек еще трех мужчин — жителя Киевской области и двух жителей Киева в возрасте 36 и 43 года.
В течение года злоумышленники следили за маршрутом автомобиля обменника, знали, что средства определенное время хранятся в багажнике, и заранее вырезали в нем отверстие. В день преступления заблокировали дверь офиса обменного пункта и, воспользовавшись выведенной веревкой, вытащили из багажника сумку с 8 млн гривен и 165 тыс. евро.
Организатора схемы оперативно задержали. Сейчас подозрение объявлено всем четырем фигурантам по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража в особо крупных размерах, совершенная группой лиц с проникновением в хранилище.
Голосеевский районный суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей. Для организатора установили залог в 9 млн грн, для сообщников — от 3 до 5 млн грн. Всем грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно вооруженные нападающие захватили грузовик с драгоценным грузом по дороге в порт Мансанильо. Компания потеряла миллионы долларов.