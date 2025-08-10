Как в Киеве работает рынок нелегального такси во время комендантского часа: журналисты выяснили цену вопроса

Такси Киев / © ТСН.ua

Реклама

Журналисты разоблачили нелегальный бизнес такси в Киеве , который работает в комендантский час. Они провели расследование, чтобы установить, кто возит киевлян, несмотря на комендантскую, и почему «схема» процветает третий год войны.

Об этом сообщает Bihus.info.

«Ночью Киев должен засыпать. Таковы реалии и правила военного времени. Улицы — пустые, такси — только для тех, кто имеет спецразрешение. Но стоит заглянуть в Telegram — и вы найдете целый подпольный город: водители без лицензий, цены до 4000 грн и поездки, которые не узнает налоговая», — отмечается в сообщении.

Реклама

Как работает ночной рынок такси

В материале находится скрытая съемка во время ночной поездки, где расследовательница расспросила о том, каким образом в такси в Киеве передвигается во время комендантской. Все из-за таблички «пресса», которую можно купить через соответствующие каналы. Таксист дает девушке "проверенный" контакт.

Журналистка позвонила по телефону, который дал ей таксист. Диалог был таким:

- Судимости нет?

- Нет, судимости нет.

Реклама

– Я хочу просто спросить, сколько это будет стоить?

– Это стоит 500 долларов.

– Сколько?

- Пятьсот.

Реклама

— А можно сказать, как оно работает, и надолго ли будет этот пропуск?

– Она работает ровно на год. Делается она с запасом на месяц, пока она будет делаться, вы получаете и с того момента она действует на год. У вас будет удостоверение и пропуск под лобовое стекло.

– А удостоверение в смысле будет? Какое будет удостоверение?

– Я вам сброшу образец в Telegram.

Реклама

– А как убедиться, что она там точно настоящая? Будет какая-нибудь подпись, печать? А от кого? Это будет под КМВА? Кто выдает? КМВА?

– Да, КМВА это выдает.

Все «просто»: цена вопроса – 500 долларов, и у вас пропуск от КМВА. За эти деньги предлагают пресс-карту плюс самодельный пропуск на авто от прессы. Купить пропуск можно несмотря на то, являетесь ли вы журналистом или нет. Документы оформляет компания под названием Всеукраинское информационное агентство Укринфопресс.

Отмечается, что в Киеве за время Великой войны выдали почти 18 тысяч спецразрешений на автомобили, чтобы передвигаться по городу в комендантскую. Также есть данные по конкретным органам и должностным лицам:

Реклама

экс первый заместитель мэра Николай Поворозник — более 10 тысяч спецразрешений, в том числе 1 150 только за 24 дня января этого года;

заместитель мэра Петр Пантелеев - почти 3 тысячи пропусков за 2022-2024 годы;

руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный - более 2 тысяч за 2022-2024 годы;

КМВА – около 3 тысяч документов с 2022 года.

В то же время, авторы материала отмечают, что существует сценарий, в котором военные подрабатывают ночью в такси. Журналисты призвали минимизировать осуждение этих людей, а позаботиться об их достойном трудоустройстве. Этим должны комплексно заниматься власть и общественность. В частности, расследователи обратились в Министерство ветеранов.

«Покажите эффективность своей работы, предложив прошедшим войну возможность найти в гражданской жизни достойную работу. Вы нужны для того, чтобы у этих ребят было нормальное будущее после войны, как у тех, кто защищал нас. Не моя задача предлагать решение проблемы серого рынка такси, но этим видео мы бы точно хотели обратить внимание на то, что проблема есть. И закрывать глаза, делать вид, что этого не существует, не сработает Там, где нет правил, нужно их создавать», — заключила журналистка Александра Федорко.

Реакция властей

На расследование определил глава Киевской городской военной администрации Тимиру Ткаченко. Он отметил, что журналистское сообщество в очередной раз помогло подсветить важную проблему, которую следует решить.

«У нас есть проблема с ночными такси. В общем, журналисты правильно ее очертили. Часть этой проблемы — пропуск для перемещения во время комендантского часа. Годами они раздавались бесконтрольно. После вступления в должность начальника КМВА я начал аудит. Заместители Кличко Пантелеев, Загуменный и Поворозник информацию не предоставили в том виде, в каком ведется реестр выданных пропусков. Так что реестра нет», — объяснил он.

Реклама

Бездумная выдача перелов неизвестно-кому, подчеркивает Ткаченко, это угроза и это проблема, которую КМВА теперь получила в наследство.

«КМВА на пути решения этой проблемы сделала две вещи. Первая – я пропусков не выдаю. И второе – цифровизация. Мы взяли опыт Винницкой ОВА, создали техпроцессы и направили их в ГИОЦ (Киев Цифровой) для разработки. У нас должен получиться цифровой инструмент. Одновременно мы будем изменять процедуры предоставления разрешений на движение ночью. Это позволит отменить бумажные пропуски полностью», — отметил чиновник.

К сожалению, констатировал глава МВА, столица на цифровизацию денег пока не выделяет. Поэтому он обратился к Кличко.

«Виталий Владимирович, ваше игнорирование современных и полезных инициатив приводит именно к тому, что эта коррупция продолжает развиваться», — акцентировал Ткаченко.

Реклама

Также Ткаченко добавил, что власти намерены реализовать инициативу по легальному перевозке людей ночью, которые соответствуют необходимости. В настоящее время ведутся переговоры со всеми ключевыми сервисами. Впрочем, добавляет он, пока не будет результата, говорить об этом преждевременно.

Напомним, после атаки на Киев 6 июня стремительно выросли резко цены на такси . В частности, серьезно пострадал участок между станциями метро "Дарница" и "Левобережная", что привело к перебоям в движении поездов на красной ветке метрополитена.

Киевляне, которые с утра пытаются добраться на работу, в больницу или на другие важные дела, столкнулись с транспортным коллапсом. Часть улиц на Левом берегу перекрыта спасателями и коммунальщиками, работающими над ликвидацией последствий обстрелов. Из-за этого изменены маршруты троллейбусов, часть из них вообще отменена или сокращена.

Из-за транспортного коллапса стоимость поездки с помощью такси даже на небольшое расстояние в Киеве могла превышать 800–1000 гривен, и это вызвало волну возмущения, шуток и мемов.