Как скоро смогут восстановить ТЭЦ в Киеве: эксперт дал неутешительный прогноз

Пункты Несокрушимости в Киеве / © Associated Press

В ближайшие дни существует высокая вероятность новых массированных ударов по критической инфраструктуре Киева. Российские оккупанты, вероятно, попытаются «поздравить» участников мирного саммита в Объединенных Арабских Эмиратах очередным террором гражданского населения.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам эксперта, за четыре года войны украинцы уже изучили тактику врага. Россияне традиционно пытаются избивать в наиболее уязвимые моменты. Сейчас таким моментом прогнозируемое похолодание и политическое событие в ОАЭ.

«Холод не пожалеет никого. Если будут большие морозы плюс еще намечается очередной так называемый мирный саммит в ОАЭ, то, я думаю, россияне не смогут пропустить эту историю, чтобы именно в эти морозы, в этот период не ударить в очередной раз по критической инфраструктуре города Киева», — отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что ПВО должно быть в состоянии повышенной готовности, ведь «начиная с пятницы вероятность таких ударов может быть очень высокой». Приоритетными целями врага могут стать объекты теплообеспечения, а также подстанции Укрэнерго вокруг столицы, отвечающие за передачу электроэнергии.

Возможно ли быстрое восстановление ТЭЦ

Относительно сроков возвращения столицы в нормальную жизнь, прогнозы эксперта сдержанны. Даже при максимальной консолидации усилий всей страны, подготовить систему к следующей зиме можно на уровне «аварийного режима».

В аварийном режиме ее можно решить, если будут приложены максимальные усилия всей страны. Так можно за год решить более-менее. Все равно она будет находиться в аварийном режиме», — объяснил специалист.

Омельченко подчеркнул, что невозможно быстро заместить потерянные мощности гигантов, таких как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые строились годами. Он также предостерег от завышенных ожиданий когенерационных установок (мини-ТЭЦ).

«Здесь не должно быть никаких иллюзий, что мы сейчас понавозим когенерационных установок, и они все это вместо. Нет. Это серьезные проекты. Они тоже не так быстро реализуются. Надо много времени — от восьми месяцев», — подытожил Омельченко.

Напомним, в Киеве без отопления остаются 737 жилых домов, худшая ситуация фиксируется на Троещине.

Из-за повреждения критической инфраструктуры коммунальные и энергетические службы работают круглосуточно, к восстановлению теплоснабжения привлечены более тысячи специалистов, в том числе аварийные бригады из других регионов Украины и специалистов «Укрзализныци».