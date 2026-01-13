- Дата публикации
Как работает метро в Киеве и какие интервалы движения утром
Воздушная тревога в столице продолжается. Все 46 подземных станций метро продолжают работать в режиме укрытия.
В связи с воздушной тревогой, которая началась ночью, движение поездов в метро Киева осуществляется имеющимся количеством подвижного состава, который находился в туннелях на ночном отстое.
В настоящее время интервал движения поездов такой:
🔴 «красная» линия — 4 мин 30 с
🔵 «синяя» линия — 4 мин 15 с
🟢 «зеленая» линия:
между станциями «Сырец» — «Выдубичи» — 7 мин 30 с
между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — 4 мин 30 с
Отметим, в Киеве четыре раза за ночь объявлялась воздушная тревога, с утра тоже слышались взрывы.
По команде НЭК Укрэнерго в столице действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки.