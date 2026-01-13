ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Киев
436
1 мин

Как работает метро в Киеве и какие интервалы движения утром

Воздушная тревога в столице продолжается. Все 46 подземных станций метро продолжают работать в режиме укрытия.

Светлана Несчетная
Подземные станции метро продолжают работать в режиме укрытия

Подземные станции метро продолжают работать в режиме укрытия / © Getty Images

В связи с воздушной тревогой, которая началась ночью, движение поездов в метро Киева осуществляется имеющимся количеством подвижного состава, который находился в туннелях на ночном отстое.

В настоящее время интервал движения поездов такой:

🔴 «красная» линия — 4 мин 30 с

🔵 «синяя» линия — 4 мин 15 с

🟢 «зеленая» линия:

  • между станциями «Сырец» — «Выдубичи» — 7 мин 30 с

  • между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — 4 мин 30 с

Воздушная тревога продолжается. Все 46 подземных станций метро продолжают работать в режиме укрытия.

Отметим, в Киеве четыре раза за ночь объявлялась воздушная тревога, с утра тоже слышались взрывы.

Тревога в Киеве 13 января / © ТСН

Тревога в Киеве 13 января / © ТСН

По команде НЭК Укрэнерго в столице действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки.

