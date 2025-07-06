Как пожилая пара спасалась от атаки РФ в Киеве: щемящее фото

Атака на Киев 4 июля / © КМДА

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Спасатели показали фото пожилой пары, пострадавшей в результате удара РФ по Киеву 4 июля. Мужчина с женщиной были вынуждены бежать от российских дронов и ракет, чтобы спасти свою жизнь.

Кадр обнародовала ГСЧС.

«Не о такой старости они мечтали…», — подписали фото в ГСЧС.

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Пожилая пара, пострадавшая в результате атаки по Киеву 4 июля / Автор фото — Даниил Павлов

Как отметили в ведомстве, эти люди всю жизнь работали, верили, что когда-нибудь будет покой. Что у внуков будет детство без страха, что под окнами будут цвести каштаны, а не пылать огонь от вражеских ракет и дронов.

«Однако Россия решила по-другому. Они вынуждены под рев сирены убегать от взрывов и огня», — подчеркнули спасатели.

Фото сделано после массированного удара по Киеву 4 июля до сих пор сложно поверить, что такой ужас происходит в 21 веке.

«Но мы не сломаемся, чтобы добыть в борьбе их спокойную старость, нашу счастливую жизнь и будущее для наших детей без войны», — подчеркнули в ГСЧС.

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Напомним, в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине, и почти все летело на Киев. Зафиксировали более 20 локаций с повреждениями, более 20 пострадавших, в том числе 10-летняя девочка. Есть информация о 14 госпитализированных.

Впоследствии стало известно, что в столице увеличилось количество пострадавших в результате самой масштабной комбинированной атаки — их уже 32.

«Количество пострадавших в результате вчерашней атаки возросло до 32 человек. В больницу обратилась 40-летняя женщина, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь», — отметил глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.