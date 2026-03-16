Как "Ланцет" с ИИ долетел до центра Киева: эксперт объяснил, почему РЭБ бессилен против таких дронов

Российские беспилотники с автономной наводкой ищут цель за изображением / © ТСН

Реклама

В центре Киева зафиксировали падение обломков российского дрона Ланцет с искусственным интеллектом. По данным Defense Express, применение такого беспилотника могло являться демонстрацией новых возможностей российской ударной техники.

Военный обозреватель и майор в отставке Алексей Гетьман в эфире «Киев 24» объяснил, что принцип работы таких дронов отличается от большинства беспилотников, использующих внешнее управление.

По его словам, дрон с так называемым искусственным интеллектом работает по принципу визуального распознавания цели. В памяти устройства хранится изображение объекта, который он должен найти.

Реклама

«У него в памяти есть какая-то фотография или даже какое-то видео. Эту цель он ищет, анализируя, что он видит в своих видеокамерах. Это примерно так же, как мы с вами фотографируем какой-то цветочек, бархатец, и спрашиваем у Google, что это такое», — объяснил эксперт.

Во время полета камера дрона сканирует местность и пытается найти объект, соответствующий изображению в памяти. После обнаружения цели аппарат автоматически корректирует направление.

«Он ищет цель, не используя сигналы внешнего управления. Он летит автономно», — отметил Гетьман.

Именно из-за автономности таких беспилотников почти невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Реклама

«РЭБ глушит сигналы внешнего управления, а здесь их нет. Это инерционная система наводки. Он летит самостоятельно», — объяснил эксперт.

В то же время, это не означает, что такие дроны невозможно уничтожить. По словам Гетьмана, против них эффективны те же средства, которые используют для борьбы с «Шахедами».

Как с ним бороться? Как и боремся с другими «Шахедами» — антидронами. РЕБом его погасить невозможно», — подчеркнул он.

Такие беспилотники можно только физически сбивать, объяснил военный обозреватель Алексей Гетьман.

Реклама

Действительно ли стоит говорить о ИИ

Эксперт также отметил, что термин «искусственный интеллект» в этом случае не следует воспринимать буквально.

«Нет никакого искусственного интеллекта. Это просто возможность анализировать много информации одновременно. Он не думает, не анализирует, а просто ищет нужное изображение и летит к нему», — объяснил Гетман.

По его словам, украинские системы антидроновой борьбы уже демонстрируют высокую эффективность и даже иностранные партнеры интересуются такими технологиями.

«Наши антидроны очень хорошо работают. Даже Соединенные Штаты иногда обращаются за помощью с такими системами», — добавил он.

Реклама

Атака по Киеву 16 марта: что известно

Напомним, в ночь на 16 марта и в течение утра Россия атаковала Украину 211 ударными БпЛА. различных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас и другими дронами.

При атаке Россия могла использовать новый тип беспилотника. «Ланцет» 16 марта упал в центре Киева. Эксперты заявляли, что с помощью ИИ его могли запрограммировать на Монумент Незалежности.