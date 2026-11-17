Троллейбус в Киеве / © Киевский городской совет

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В Киеве 17 ноября полностью возобновили курсирование трамваев и троллейбусов по их постоянным схемам движения. Однако из-за последствий обстрелов на линии вышли не все троллейбусы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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«В столице возобновили движение электротранспорта. Трамваи и троллейбусы вышли на постоянные маршруты. Автобусы, которые дублировали движение электротранспорта, не курсируют», — говорится в заявлении Кличко.

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Сейчас в Киеве работают 39 троллейбусных маршрутов, еще пять не вышли на линии из-за обстрелов. Также пассажиров обслуживают 17 трамвайных и 102 автобусных маршрута.

В то же время, продолжают курсировать временные автобусные маршруты между правым и левым берегами Киева. Они призваны дополнительно обеспечить перевозку пассажиров и усилить работу метрополитена.

В КП «Киевпасстранс» отметили, что оперативно реагируют на изменения ситуации в столице и при необходимости корректируют работу маршрутной сети с учетом пассажиропотока в отдельных направлениях.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву: зафиксировано попадание в районе Северного и Южного мостов и повреждение критической инфраструктуры.

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В столице временно перекрыли Северный и Южный мосты. Поезда зеленой линии метро курсировали только по подземному участку между станциями «Сырец» и «Выдубичи», тогда как движение между «Осокорками» и «Красным хутором» было остановлено. Из-за закрытия переправ наземный электротранспорт был перенаправлен в объезд.

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