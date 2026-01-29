Как киевлянам платить за тепло во время отключений отопления: появилось объяснение

Холодные батареи / © УНИАН

«Киевтеплоэнерго» обнародовало механизм начисления платы за отопление в условиях отключений света и перебоев с теплом. Компания будет учитывать данные о фактических часах подачи тепла и температуру воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В домах, оборудованных счетчиками, жители будут оплачивать отопление в соответствии с фактическим потреблением тепловой энергии, согласно показаниям.

А в зданиях без счетчиков суммы в платежках за тепло определяются на основе тепловой нагрузки — то есть объема тепла, необходимого для поддержания комфортной температуры в период наибольших холодов. При расчетах также принимаются во внимание реальное количество часов подачи тепла и среднемесячные температурные показатели.

В «Киевтеплоэнерго» отмечают, что при отсутствии счетчиков в случае аварийных отключений при начислении платы будут учитываться собственные данные об остановках в работе источников тепла, а также информация, предоставленная управляющими домами и ДТЭК «Киевские электросети».

Для домов с «независимой» системой отопления начисление за тепло осуществляется на основании данных оператора системы распределения электроэнергии в Киеве. Подчеркивается, что в столице таких объектов насчитывается около 50.

«Жители или управляющие этих зданий могут самостоятельно инициировать корректировку начислений, добавив к письменному обращению данные о схеме теплоснабжения и справку о количестве часов отсутствия электроэнергии», — отмечается в сообщении «Киевтеплоэнерго».

Там также отметили, что тарифы на услуги по отоплению остаются на уровне прошлого года.

Ситуация с отоплением в Киеве

Напомним, по состоянию на вечер 28 января в Киеве без отопления оставалось 639 многоэтажек. Городской голова Виталий Кличко заявил, что коммунальщики и энергетики работают над восстановлением теплоснабжения. Столичным специалистам помогают бригады из многих областей Украины и «Укрзализныци».

На Троещине сохраняется критическая ситуация с теплом, а переключение района на когенерационные установки требует около трех месяцев. Эксперт Юрий Корольчук отметил, что такие установки не заменят ТЭЦ и подходят только для временного питания отдельных объектов. Несмотря на это, критически важные дома и места планируют подключать к ним непосредственно во время отопительного сезона.