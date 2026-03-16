Как искать работу сейчас: практические советы эксперта
На ВДНХ 21-24 мая состоится «Фестиваль карьеры», где можно будет узнать про вакансии от более 200 работодателей.
Если ищете новую работу , хотите сменить компанию или вообще перейти в другую сферу, ныне для этого едва ли не лучшее время. Компании активно конкурируют за таланты, чаще обращают внимание не только на профессиональные навыки, но и на личные качества кандидатов и готовы обучать всему необходимому.
Вместе с руководителем департамента рекрутинга и HR Work.ua Ярославой Павленко рассказываем, как искать работу именно сейчас.
Конкуренция за таланты
В 2025 году рынок труда Украины вернулся к уже более 90% довоенных показателей и дальше восстанавливается в этом году. Теперь — период рынка кандидата: это значит, что именно работодатели конкурируют за таланты, а не наоборот. А это сигнал: если есть желание найти работу, сменить ее или перейти в другую профессию, возможности для этого есть.
«По данным рынка, три из четырех компаний в Украине испытывают дефицит кадров, особенно в производстве, логистике, строительстве и рабочих специальностях. Спрос также растет в IТ, медицине и технических областях. Поэтому работодатели готовы нанимать людей без опыта и инвестировать в обучение. Для кандидатов это хорошая ситуация: появляется больше возможностей начать новый профессиональный путь и более гибко подходить к поиску работы», — отмечает руководитель департамента рекрутинга и HR Work.ua Ярослава Павленко.
Меньше отзывов — больше качества
Массовая рассылка резюме постепенно уходит в прошлое. Рекрутеры не советуют бездумно откликаться на десятки вакансий в расчете, что хотя бы одна из них сработает. Вместо этого следует уменьшить количество отзывов, но сделать их более качественными и подготовленными под конкретную вакансию.
«Многое зависит от конкретной компании и ее подхода к найму, поэтому важно внимательно изучать работодателя и вакансию, на которую вы подаетесь. Где-то могут просить сопроводительное письмо, где-то достаточно минималистического резюме, а иногда могут предложить выполнить тестовое задание. Важно не использовать один универсальный подход для всех вакансий, а подходить к каждой компании персонализированно», — советует эксперт.
Основными способами поиска работы остаются специализированные платформы и job-порталы. Кроме того, активно используют профессиональную сеть LinkedIn — как для поиска вакансий, так и для профессионального нетворкинга. Другие социальные сети, например Facebook, также могут помочь, но их эффективность обычно ниже.
Персональные связи — ценный актив
В западных странах значительная часть вакансий закрывается через профессиональные знакомства, рекомендации и личные связи. Например, прошлогодний опрос работников показал, что более половины из них нашла работу именно благодаря личным или профессиональным контактам. Это нормальная практика для живого, динамичного рынка труда, где сформированы профессиональные сообщества — и эта тенденция становится более заметной и в Украине.
Ярослава Павленко отмечает, что сегодня распространены реферальные рекомендации — когда кандидата советуют знакомые или коллеги. Также растет роль карьерных событий, фестивалей и профессиональных сообществ, где кандидаты могут напрямую знакомиться с работодателями: «Это значит, что кандидатам следует не только откликаться на вакансии, но и развивать профессиональные контакты и быть активными в своем сообществе».
Например, 21-24 мая на ВДНХ во второй раз состоится Фестиваль карьеры, который Экспоцентр организует вместе с Work.ua. Событие объединит более 200 крупнейших украинских работодателей, а также образовательные организации и государственные учреждения и поможет в поиске работы, карьерном планировании и выборе образования.
Идти туда, где есть спрос
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину рынок труда заметно изменился: одни индустрии активно развиваются, в то время как другие, напротив, сокращаются. Поэтому рекрутеры советуют не ограничивать поиск работы только одной отраслью, а смотреть шире и обращать внимание на смежные сферы.
«Сейчас в Украине активно развиваются оборонная промышленность и военные технологии, сфера обслуживания, логистика и транспорт, продажи и закупки, а также розничная торговля. Именно в этих сферах чаще всего появляются новые вакансии и возможности для развития, поэтому стоит обратить на них внимание», — говорит Ярослава Павленко.
Гибкость и открытость к новому
Специалист также обращает внимание, что дефицит кадров заставляет работодателей менять подходы к поиску талантов. Компании готовы обучать людей, но в то же время ожидают от них мотивации, ответственности и проактивной позиции:
«Для кандидатов это означает, что важно демонстрировать не только опыт, но и готовность учиться, адаптироваться и развиваться. Поэтому открытость к новому, желание расти и способность быстро овладевать новыми инструментами могут стать серьезным преимуществом на рынке труда».
«Мягкие навыки» — ключевое преимущество
На мировом рынке труда в последние годы наблюдается четкий тренд: компании все больше ценят «мягкие навыки» (soft skills) — те, что не связаны непосредственно с должностными обязанностями. Работодатели охотно нанимают людей, способных корректно коммуницировать, работать в команде и адаптироваться к новым условиям. Три из пяти компаний в опросе отметили , что «мягкие навыки» сегодня даже более важны, чем пять лет назад. Эта тенденция становится более актуальной и в Украине.
«Работодатели ищут "своих" людей. Даже если кандидат очень сильный специалист, но нет ощущения взаимного "метча", компания иногда выберет менее опытного, но искренне заинтересованного кандидата, которого можно научить и развить внутри команды. Soft skills, ценности и подход к работе часто становятся не менее важны, чем профессиональные навыки», — обращает внимание Ярослава Павленко.
ИИ становится ключевым инструментом
Один из главных трендов в поиске работы сегодня — использование искусственного интеллекта. ИИ может помочь с поиском вакансий по конкретным критериям, составлением резюме, написанием сопроводительных писем или подготовкой к собеседованиям.
Но навыки работы с искусственным интеллектом нужно развивать так же, как любые другие, предостерегает эксперт: «Очень часто мы видим ситуации, когда кандидаты просто загружают в него тестовые задания или генерируют тексты и не проверяют их. В итоге достаточно просто понять, что текст написан не человеком».
Ярослава Павленко добавляет, что умение качественно использовать ИИ — если не необходимость, то серьезное преимущество, ведь он помогает оптимизировать работу и экономить время: «Любую работу, проделанную с помощью ИИ, нужно персонализировать, а не просто копировать и вставлять. Важно добавлять собственный опыт, мнения и экспертизу. Также не стоит читать ответы ИИ с экрана во время собеседования — это достаточно легко заметить, и это создает негативное впечатление».
Наконец главный совет — быть проактивным в поиске работы: исследовать компании, проявлять инициативу, задавать вопросы. И не расстраиваться из-за отказа, ведь они являются естественной частью этого процесса. Отказ — это не приговор, а скорее знак, что работа мечты может ждать в другом месте.
«Важно помнить, что поиск работы — это тоже работа. Он требует времени, исследования и терпения. И очень часто именно искренний интерес к своему делу, открытость к развитию и готовность учиться помогают найти работу быстрее, чем идеально написанное резюме», — резюмирует руководитель департамента рекрутинга и HR Work.ua .