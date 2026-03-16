Как искать работу сейчас: практические советы эксперта

Фестиваль карьеры

Если ищете новую работу , хотите сменить компанию или вообще перейти в другую сферу, ныне для этого едва ли не лучшее время. Компании активно конкурируют за таланты, чаще обращают внимание не только на профессиональные навыки, но и на личные качества кандидатов и готовы обучать всему необходимому.

Вместе с руководителем департамента рекрутинга и HR Work.ua Ярославой Павленко рассказываем, как искать работу именно сейчас.

Конкуренция за таланты

В 2025 году рынок труда Украины вернулся к уже более 90% довоенных показателей и дальше восстанавливается в этом году. Теперь — период рынка кандидата: это значит, что именно работодатели конкурируют за таланты, а не наоборот. А это сигнал: если есть желание найти работу, сменить ее или перейти в другую профессию, возможности для этого есть.

«По данным рынка, три из четырех компаний в Украине испытывают дефицит кадров, особенно в производстве, логистике, строительстве и рабочих специальностях. Спрос также растет в IТ, медицине и технических областях. Поэтому работодатели готовы нанимать людей без опыта и инвестировать в обучение. Для кандидатов это хорошая ситуация: появляется больше возможностей начать новый профессиональный путь и более гибко подходить к поиску работы», — отмечает руководитель департамента рекрутинга и HR Work.ua Ярослава Павленко.

Меньше отзывов — больше качества

Массовая рассылка резюме постепенно уходит в прошлое. Рекрутеры не советуют бездумно откликаться на десятки вакансий в расчете, что хотя бы одна из них сработает. Вместо этого следует уменьшить количество отзывов, но сделать их более качественными и подготовленными под конкретную вакансию.

«Многое зависит от конкретной компании и ее подхода к найму, поэтому важно внимательно изучать работодателя и вакансию, на которую вы подаетесь. Где-то могут просить сопроводительное письмо, где-то достаточно минималистического резюме, а иногда могут предложить выполнить тестовое задание. Важно не использовать один универсальный подход для всех вакансий, а подходить к каждой компании персонализированно», — советует эксперт.

Основными способами поиска работы остаются специализированные платформы и job-порталы. Кроме того, активно используют профессиональную сеть LinkedIn — как для поиска вакансий, так и для профессионального нетворкинга. Другие социальные сети, например Facebook, также могут помочь, но их эффективность обычно ниже.

Персональные связи — ценный актив

В западных странах значительная часть вакансий закрывается через профессиональные знакомства, рекомендации и личные связи. Например, прошлогодний опрос работников показал , что более половины из них нашла работу именно благодаря личным или профессиональным контактам. Это нормальная практика для живого, динамичного рынка труда, где сформированы профессиональные сообщества — и эта тенденция становится более заметной и в Украине.

Ярослава Павленко отмечает, что сегодня распространены реферальные рекомендации — когда кандидата советуют знакомые или коллеги. Также растет роль карьерных событий, фестивалей и профессиональных сообществ, где кандидаты могут напрямую знакомиться с работодателями: «Это значит, что кандидатам следует не только откликаться на вакансии, но и развивать профессиональные контакты и быть активными в своем сообществе».

Например, 21-24 мая на ВДНХ во второй раз состоится Фестиваль карьеры, который Экспоцентр организует вместе с Work.ua. Событие объединит более 200 крупнейших украинских работодателей, а также образовательные организации и государственные учреждения и поможет в поиске работы, карьерном планировании и выборе образования.

Идти туда, где есть спрос

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину рынок труда заметно изменился: одни индустрии активно развиваются, в то время как другие, напротив, сокращаются. Поэтому рекрутеры советуют не ограничивать поиск работы только одной отраслью, а смотреть шире и обращать внимание на смежные сферы.

«Сейчас в Украине активно развиваются оборонная промышленность и военные технологии, сфера обслуживания, логистика и транспорт, продажи и закупки, а также розничная торговля. Именно в этих сферах чаще всего появляются новые вакансии и возможности для развития, поэтому стоит обратить на них внимание», — говорит Ярослава Павленко.

Гибкость и открытость к новому

Специалист также обращает внимание, что дефицит кадров заставляет работодателей менять подходы к поиску талантов. Компании готовы обучать людей, но в то же время ожидают от них мотивации, ответственности и проактивной позиции:

«Для кандидатов это означает, что важно демонстрировать не только опыт, но и готовность учиться, адаптироваться и развиваться. Поэтому открытость к новому, желание расти и способность быстро овладевать новыми инструментами могут стать серьезным преимуществом на рынке труда».

«Мягкие навыки» — ключевое преимущество

На мировом рынке труда в последние годы наблюдается четкий тренд: компании все больше ценят «мягкие навыки» (soft skills) — те, что не связаны непосредственно с должностными обязанностями. Работодатели охотно нанимают людей, способных корректно коммуницировать, работать в команде и адаптироваться к новым условиям. Три из пяти компаний в опросе отметили , что «мягкие навыки» сегодня даже более важны, чем пять лет назад. Эта тенденция становится более актуальной и в Украине.

«Работодатели ищут "своих" людей. Даже если кандидат очень сильный специалист, но нет ощущения взаимного "метча", компания иногда выберет менее опытного, но искренне заинтересованного кандидата, которого можно научить и развить внутри команды. Soft skills, ценности и подход к работе часто становятся не менее важны, чем профессиональные навыки», — обращает внимание Ярослава Павленко.

ИИ становится ключевым инструментом

Один из главных трендов в поиске работы сегодня — использование искусственного интеллекта. ИИ может помочь с поиском вакансий по конкретным критериям, составлением резюме, написанием сопроводительных писем или подготовкой к собеседованиям.

Но навыки работы с искусственным интеллектом нужно развивать так же, как любые другие, предостерегает эксперт: «Очень часто мы видим ситуации, когда кандидаты просто загружают в него тестовые задания или генерируют тексты и не проверяют их. В итоге достаточно просто понять, что текст написан не человеком».

Ярослава Павленко добавляет, что умение качественно использовать ИИ — если не необходимость, то серьезное преимущество, ведь он помогает оптимизировать работу и экономить время: «Любую работу, проделанную с помощью ИИ, нужно персонализировать, а не просто копировать и вставлять. Важно добавлять собственный опыт, мнения и экспертизу. Также не стоит читать ответы ИИ с экрана во время собеседования — это достаточно легко заметить, и это создает негативное впечатление».

Наконец главный совет — быть проактивным в поиске работы: исследовать компании, проявлять инициативу, задавать вопросы. И не расстраиваться из-за отказа, ведь они являются естественной частью этого процесса. Отказ — это не приговор, а скорее знак, что работа мечты может ждать в другом месте.