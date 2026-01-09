Как быстро промерзнут многоэтажки без отопления: эксперт назвал критические сроки

Многоэтажки без отопления замерзнут за одни-трое суток

Реклама

Из-за вражеской атаки инфраструктура столицы получила серьезные повреждения , оставив значительную часть города без тепла. Учитывая резкое снижение температуры, ситуация может стать критической уже в ближайшие сутки.

Об угрозе «заморозки жилищного фонда» предупредил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в комментарии УНИАН.

Кто замерзнет быстрее всего

По словам эксперта, скорость потери тепла напрямую зависит от типа застройки и материалов.

Реклама

«Хрущевки» (5-этажки): Наиболее уязвимая категория.

«Обычная пятиэтажка при таких морозах, которые начинаются в ночь на 10 января, в сутки превратится в холодильник», — отметил Игнатьев.

Панельные дома (9-этажки): Ситуация немного лучше, особенно если часть квартир утеплена. Критическое время — полтора суток .

Новостройки (2015-2020 годы): Современные дома имеют лучшую энергоэффективность и могут содержать пригодную для жизни температуру до трех суток .

«Если за трое суток мы не возобновим теплоснабжение, то эти дома также начнут промерзать», — подчеркнул специалист.

Есть ли надежда на локальные котельные?

Игнатьев отметил, что дома, подключенные к небольшим точечным котельным, могут избежать коллапса. Они способны снабжать районы теплом автономно, но есть важное условие.

«Главное, чтобы работала насосная группа и было электричество», — заметил Игнатьев.

Напомним, Кличко рассказал, когда киевлянам вернут тепло в дома. Части киевских многоэтажек планируют возобновить отопление уже сегодня вечером.