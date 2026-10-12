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Как будут учиться школьники Киева во время отключений света и воды: в КГГА объяснили (обновлено)
В Киеве объяснили, при каких условиях дети будут учиться очно, а когда — онлайн.
Формат учебы в школах Киева зависит от безопасности, света и воды: уроки могут проводить устно, онлайн или в зданиях других заведений.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как будут учиться дети во время отключений света
В КГГА отметили, что при возможности школы будут использовать генераторы и зарядные станции. Если в классах слишком темно, чтобы писать, уроки будут проводить устно. Если школа не сможет обеспечить базовые условия, детей переведут на дистанционное обучение.
«Очный формат возможен только при соблюдении санитарных требований. Из-за отсутствия воды образовательный процесс организуют дистанционно до момента улучшения ситуации», — отметили в КГГА.
Также добавили, что когда нет угрозы, уроки проходят в классах, а во время тревоги все переходят в укрытие. Чтобы больше детей учились очно, в городе применяют «образовательную миграцию» — уроки проводятся в свободных и безопасных помещениях других школ или детсадов.
Дистанционный формат и проведение уроков из укрытий
Онлайн-учеба предусмотрена для школьников, которые находятся как в Киеве, так и за его пределами. При необходимости педагоги могут проводить дистанционные уроки непосредственно из школьных укрытий.
В случае повреждения здания заведения или других чрезвычайных ситуаций школа может временно изменить формат работы, о чем администрация заранее сообщает родителям.
Что следует знать родителям об учебном процессе
Уроки во время тревоги. Во время сирены онлайн-урок останавливают, а учитель и учащиеся идут в безопасное место. После этого занятие продолжают или переходят к следующему уроку по расписанию.
Проверка посещаемости. Присутствие отмечается в начале каждого урока. Родители могут видеть это в электронном дневнике и получать уведомления, если ребенок не подключился.
Формат учебы меняется в зависимости от безопасности, последствий обстрелов и наличия света, воды и тепла в школе.
Реакция родителей на уточнения от КГГА
Заявления КГГА о работе школ во время отключений света и воды возмутили родителей. Киевляне говорят, что реальная ситуация в школах значительно отличается от отчетов чиновников.
1. Онлайн-учеба не подходит для самых маленьких. Родители учеников младших классов в отчаянии от дистанционки. Они ходят на работу и не могут оставлять 6-летних детей самих дома. Особенно во время обстрелов и воздушных тревог.
2. Плохие условия и духота в укрытиях без света. Родители жалуются, что школьные укрытия плохо подготовлены к отключениям света. Мощности генераторов часто хватает только на освещение, из-за чего вентиляция не работает и в помещениях становится тяжело дышать.
3. Генераторы «для галочки» и нехватка горючего. Родителей возмущает, что во многих школах генераторы просто не подключены. А покупать горючее и заботиться об их заправке часто приходится учителям или родителям.
4. Сомнения относительно подготовки города к зиме. Родители считают, что городские власти не решают коммунальные проблемы, а просто перекладывают ответственность за отключения на киевлян.
Отключение света и воды в Киеве — последние новости
Напомним, если российские обстрелы энергетики будут продолжаться, зимой в Киеве могут возникнуть проблемы с водой. В «Киевводоканале» рассматривают даже вариант, когда свет будут давать всего на 4 часа в сутки.
Ранее мы писали, что из-за российских обстрелов энергетики украинцам следует готовиться к длительным отключениям света. Если произойдет большой блэкаут, возможны перебои не только с электричеством, но и с водой, теплом, связью и канализацией.