Изуродовал лицо из-за замечания: в Киеве пассажир напал на водителя трамвая

Мужчина, напавший на водителя трамвая в Киеве / © Полиция Киева

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, напавшему на водителя трамвая после конфликта на конечной остановке. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

Об этом сообщает полиция Киева.

Что известно

Как установили следователи, инцидент произошел в Деснянском районе столицы. 43-летний водитель трамвая попросил пассажира покинуть салон по прибытии транспорта на конечную остановку. В ответ 32-летний мужчина начал спорить, а впоследствии словесный конфликт перерос в драку.

Во время стычки нападавший применил нож и ранил водителя. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи констатировали тяжелые травмы. На данный момент мужчине необходимо длительное лечение и восстановление.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее ученик совершил нападение в школе Киева . Так, школьник принес с собой нож и напал на учительницу и одноклассника. Раненым оказывают помощь.

«Ученик школы в Киеве ранил не только учительницу и одноклассника, но и себя. Пострадавшим и нападавшему оказывают помощь. Об их состоянии подробностей пока нет», — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.