Изуродовал лицо из-за замечания: в Киеве пассажир напал на водителя трамвая
Из-за столкновения в трамвае Киева водителю понадобилась помощь медиков.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, напавшему на водителя трамвая после конфликта на конечной остановке. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что известно
Как установили следователи, инцидент произошел в Деснянском районе столицы. 43-летний водитель трамвая попросил пассажира покинуть салон по прибытии транспорта на конечную остановку. В ответ 32-летний мужчина начал спорить, а впоследствии словесный конфликт перерос в драку.
Во время стычки нападавший применил нож и ранил водителя. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи констатировали тяжелые травмы. На данный момент мужчине необходимо длительное лечение и восстановление.
Злоумышленнику объявили подозрение по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
