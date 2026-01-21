ТСН в социальных сетях

Киев
205
1 мин

Изуродовал лицо из-за замечания: в Киеве пассажир напал на водителя трамвая

Из-за столкновения в трамвае Киева водителю понадобилась помощь медиков.

Катерина Сердюк
Мужчина, напавший на водителя трамвая в Киеве

Мужчина, напавший на водителя трамвая в Киеве / © Полиция Киева

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, напавшему на водителя трамвая после конфликта на конечной остановке. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

Об этом сообщает полиция Киева.

Что известно

Как установили следователи, инцидент произошел в Деснянском районе столицы. 43-летний водитель трамвая попросил пассажира покинуть салон по прибытии транспорта на конечную остановку. В ответ 32-летний мужчина начал спорить, а впоследствии словесный конфликт перерос в драку.

Во время стычки нападавший применил нож и ранил водителя. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи констатировали тяжелые травмы. На данный момент мужчине необходимо длительное лечение и восстановление.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее ученик совершил нападение в школе Киева . Так, школьник принес с собой нож и напал на учительницу и одноклассника. Раненым оказывают помощь.

«Ученик школы в Киеве ранил не только учительницу и одноклассника, но и себя. Пострадавшим и нападавшему оказывают помощь. Об их состоянии подробностей пока нет», — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

205
