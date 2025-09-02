Изнасиловал ребенка, пока отец спал: в Ирпене задержали мужчину

подросток

Реклама

Правоохранители Бучанщины сообщили о подозрении 39-летнему мужчине, который обвиняется в изнасиловании малолетней девочки. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В полицию обратилась мать пострадавшей, которая заявила, что преступление совершил мужчина, которого она знала. Инцидент произошел в одном из нежилых помещений города Ирпень.

Реклама

Согласно предварительной информации следствия, отец ребенка вместе с фигурантом употребляли спиртные напитки. Когда отец заснул, злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяли вещественные доказательства. Под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Винницкой области 57-летнему мужчине сообщено о подозрении в многократном изнасиловании его малолетней внучки.

Реклама

Также мы писали, что в Виннице мужчина, который под предлогом воспитания дочери, систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, приговорен к 13 годам за решеткой. Так продолжалось в течение почти года.