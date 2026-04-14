Изможденные, но живые: как кони Пржевальского перезимовали в Чернобыльской зоне (фото)
Состояние популяции постепенно улучшается при появлении полноценного корма, а наличие беременных кобыл свидетельствует о сохранении репродуктивного потенциала редкого вида.
Популяция редких лошадей Пржевальского под Чернобылем в Киевской области вошла в весну в худшем физическом состоянии, чем обычно. Однако специалисты отмечают, что животным удалось сохранить репродуктивный потенциал.
Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Зимний стресс и «чудо-лошадь»
Нынешняя зимовка оказалась сложной для диких лошадей. Значительная часть поголовья имеет признаки истощения и авитаминоза. Несмотря на это, ученые сообщают об успешном выживании позднего жеребенка, который родился накануне холодов.
Лоша успешно перезимовала, несмотря на то, что даже в морозы продолжало питаться материнским молоком.
Животное успело сформировать густую и длинную шерсть, что свидетельствует о высоком уровне адаптации вида к строгим условиям Зоны отчуждения.
Причины истощения: от питания до клещей
Сейчас часть лошадей страдает от выпадения шерсти и потери веса. Эксперты заповедника выделяют несколько факторов:
Зимний рацион: животным приходилось переходить на поедание коры деревьев, являющихся тяжелой пищей.
Паразитарное воздействие: существует вероятность воздействия клеща Sarcoptes scabiei. Он распространен среди местных хищников и может вызвать аллергические реакции у лошадей из-за контакта с зараженными поверхностями (места отдыха, деревья для чешения).
Прогнозы на весну
Несмотря на то, что состояние некоторых особей остается тяжелым, ученые настроены оптимистично. С появлением первой зеленой травы процессы пищеварения у животных нормализуются, и они начинают активно набирать вес.
«Во время наблюдений мы заметили беременных кобыл. Это главный показатель того, что, несмотря на сложную зиму, репродуктивный потенциал популяции сохранен», — отмечают в Заповеднике.
Специалисты прогнозируют, что по улучшению кормовой базы популяция сможет самостоятельно восстановиться без дополнительного вмешательства человека.
Лошадь Пржевальского — последний вид диких лошадей на Земле. В Чернобыльскую зону они были завезены в 1998 году как эксперимент, где успешно прижились и создали самовоспроизводящуюся популяцию.