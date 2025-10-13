- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 2 мин
Избиение велосипедиста в Киеве: суд изменил меру пресечения водителю Mercedes
Мужчина, подозреваемый в избиении велосипедиста в Киеве, вероятно, будет находиться под стражей на протяжении почти 2-х месяцев.
Меру пресечения водителя Mercedes, подозреваемого в избиении велосипедиста в Киеве, изменили. Суд решил содержать его под стражей с возможностью внесения залога.
Об этом сообщает «Общественное».
Стало известно, что подозреваемый Александр Хилик будет содержаться под стражей до 25 ноября с возможностью внести залог в размере 5 миллионов гривен.
Отмечается, что подозреваемый требовал закрытого заседания якобы из-за пристрастности СМИ. Впрочем, суд просьбу не удовлетворил.
Никто в ютубе не показал объективно событие, как это было. Меня выставили человеком, злоупотребляющим всеми правами», — сказал он.
Адвокат подозреваемого отметила, что после просмотра обоих видео в суде можно «объективно говорить о событиях».
«Видим, что он пытался избежать конфликта. Пытались связаться с адвокатами потерпевшего, чтобы узнать его состояние и процесс лечения. Нам сообщили, что после выписки из больницы они будут готовы к диалогу», — отметила адвокат подозреваемого Елена Конона.
Она добавила, что у ее подзащитного нет возможности внести залог. Он также находится под стражей по другой статье без права на залог — оставление в опасности.
Напомним, в Киеве 30 сентября водитель элитного автомобиля Mercedes Benz G-500 жестоко избил велосипедиста.
Участниками инцидента стали 44-летний водитель внедорожника и 40-летний велосипедист. Причина — парковка автомобиля на велосипеде.
Велосипедист сделал замечание водителю, последнего это разозлило. Он начал наносить велосипедисту удары по лицу, из-за чего пострадавший потерял сознание и упал на асфальт. Нападающий только оттащил мужчину к обочине, а потом уехал с места преступления.