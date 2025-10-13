Избиение велосипедиста в Киеве: суд изменил меру пресечения водителю Mercedes

Александр Хилик / © скриншот с видео

Меру пресечения водителя Mercedes, подозреваемого в избиении велосипедиста в Киеве, изменили. Суд решил содержать его под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает «Общественное».

Стало известно, что подозреваемый Александр Хилик будет содержаться под стражей до 25 ноября с возможностью внести залог в размере 5 миллионов гривен.

Отмечается, что подозреваемый требовал закрытого заседания якобы из-за пристрастности СМИ. Впрочем, суд просьбу не удовлетворил.

Никто в ютубе не показал объективно событие, как это было. Меня выставили человеком, злоупотребляющим всеми правами», — сказал он.

Адвокат подозреваемого отметила, что после просмотра обоих видео в суде можно «объективно говорить о событиях».

«Видим, что он пытался избежать конфликта. Пытались связаться с адвокатами потерпевшего, чтобы узнать его состояние и процесс лечения. Нам сообщили, что после выписки из больницы они будут готовы к диалогу», — отметила адвокат подозреваемого Елена Конона.

Она добавила, что у ее подзащитного нет возможности внести залог. Он также находится под стражей по другой статье без права на залог — оставление в опасности.

Напомним, в Киеве 30 сентября водитель элитного автомобиля Mercedes Benz G-500 жестоко избил велосипедиста.

Участниками инцидента стали 44-летний водитель внедорожника и 40-летний велосипедист. Причина — парковка автомобиля на велосипеде.

Велосипедист сделал замечание водителю, последнего это разозлило. Он начал наносить велосипедисту удары по лицу, из-за чего пострадавший потерял сознание и упал на асфальт. Нападающий только оттащил мужчину к обочине, а потом уехал с места преступления.