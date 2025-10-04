ТСН в социальных сетях

Избиение велосипедиста в Киеве: суд избрал меру пресечения водителю Mercedes

После резонансного инцидента с избиением, суд в Киеве вынес решение в отношении водителя Mercedes.

В Киеве суд избрал меру пресечения 44-летнему предпринимателю Александру Хилику водителя Mercedes, подозреваемого в жестоком избиении велосипедиста 30 сентября.

Об этом сообщило Общественное.

Фигуранту дела было избрано содержание под стражей сроком 30 дней.

Решение об аресте было принято в зале суда. Таким образом, подозреваемый проведет под стражей следующий месяц.

Задержанный водитель / © Суспільне

Напомним, что в Киеве водитель элитного Mercedes избил велосипедиста в обморок.

Впоследствии стало известно, что нападающий является фигурантом по делу о закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны на 25 млн. грн.

Потерпевший велосипедист, жестоко избивший водитель Mercedes за замечания, рассказал свою версию событий.

