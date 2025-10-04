- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 1 мин
Избиение велосипедиста в Киеве: суд избрал меру пресечения водителю Mercedes
После резонансного инцидента с избиением, суд в Киеве вынес решение в отношении водителя Mercedes.
В Киеве суд избрал меру пресечения 44-летнему предпринимателю Александру Хилику водителя Mercedes, подозреваемого в жестоком избиении велосипедиста 30 сентября.
Об этом сообщило Общественное.
Фигуранту дела было избрано содержание под стражей сроком 30 дней.
Решение об аресте было принято в зале суда. Таким образом, подозреваемый проведет под стражей следующий месяц.
Напомним, что в Киеве водитель элитного Mercedes избил велосипедиста в обморок.
Впоследствии стало известно, что нападающий является фигурантом по делу о закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны на 25 млн. грн.
Потерпевший велосипедист, жестоко избивший водитель Mercedes за замечания, рассказал свою версию событий.