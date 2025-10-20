- Дата публикации
Избиение мужчины возле Голосеевского ТЦК в Киеве: суд избрал меры пресечения подозреваемым полицейским (фото)
Полицейским Дмитрию Цыганенко и Илью Бабику назначили круглосуточный домашний арест на два месяца, до 18 декабря.
Печерский районный суд избирал меры пресечения двум столичным правоохранителям Дмитрию Цыганенко и Илью Бабику, подозреваемых в избиении мужчины в Территориальном центре комплектования (ТЦК).
Об этом из судебного зала сообщает корреспондентка Суспільного.
Фигуранты инкриминируют превышение служебных полномочий.
По материалам дела, 17 октября двое полицейских избили мужчину возле Голосеевского районного ТЦК. Пострадавшему, лежавшему на пороге микроавтобуса, нанесли 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу.
В то же время в ГБР сообщили, что фигуранты избили задержанного после того, как он распылил в салоне автомобиля перечный баллончик.
Полицейским инкриминируется превышение власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.