ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Избиение мужчины возле Голосеевского ТЦК в Киеве: суд избрал меры пресечения подозреваемым полицейским (фото)

Полицейским Дмитрию Цыганенко и Илью Бабику назначили круглосуточный домашний арест на два месяца, до 18 декабря.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Заседание Печерского райсуда

Заседание Печерского райсуда / © Суспільне

Дополнено новыми материалами

Печерский районный суд избирал меры пресечения двум столичным правоохранителям Дмитрию Цыганенко и Илью Бабику, подозреваемых в избиении мужчины в Территориальном центре комплектования (ТЦК).

Об этом из судебного зала сообщает корреспондентка Суспільного.

Фигуранты инкриминируют превышение служебных полномочий.

Полицейским Дмитрию Цыганенко и Илью Бабику назначили круглосуточный домашний арест на два месяца, до 18 декабря.

Фигурантам инкриминируют превышение служебных полномочий / © Радіо Свобода

Фигурантам инкриминируют превышение служебных полномочий / © Радіо Свобода

Фигурантам инкриминируют превышение служебных полномочий / © Радіо Свобода

Фигурантам инкриминируют превышение служебных полномочий / © Радіо Свобода

По материалам дела, 17 октября двое полицейских избили мужчину возле Голосеевского районного ТЦК. Пострадавшему, лежавшему на пороге микроавтобуса, нанесли 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу.

Работникам полиции сообщено о подозрении в избиении мужчины / © Киевская городская прокуратура

Работникам полиции сообщено о подозрении в избиении мужчины / © Киевская городская прокуратура

Работникам полиции сообщено о подозрении в избиении мужчины / © Киевская городская прокуратура

Работникам полиции сообщено о подозрении в избиении мужчины / © Киевская городская прокуратура

В то же время в ГБР сообщили, что фигуранты избили задержанного после того, как он распылил в салоне автомобиля перечный баллончик.

Полицейским инкриминируется превышение власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie