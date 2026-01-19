ТСН в социальных сетях

Киев
127
2 мин

Избиение мужчины возле Голосеевского ТЦК: двое правоохранителей пойдут под суд

Дело, получившее широкую огласку из-за видеодоказательств, наконец дошло до суда с обвинительным актом.

Ирина Лабьяк
ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении двух правоохранителей по делу об избиении мужчины возле Голосеевского ТЦК

ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении двух правоохранителей по делу об избиении мужчины возле Голосеевского ТЦК / © Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование инцидента с избиением мужчины вблизи Голосеевского районного ТЦК и СП в Киеве. Правоохранителям, которые нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове, грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Обвинительный акт по делу об избиении мужчины возле Голосеевского ТЦК уже передали на рассмотрение суда.

Следователи установили, что во время задержания двое правоохранителей превысили свои полномочия, применив к мужчине чрезмерную физическую силу. Они неоднократно били его по голове, в результате чего потерпевший получил многочисленные телесные повреждения.

Вместе с тем выяснено, что инцидент произошел после того, как задержанный распылил перцовый баллончик в салоне служебного автомобиля. Впрочем, даже при таких обстоятельствах эти действия не могли оправдывать жестокое обращение и насилие со стороны правоохранителей.

Двум фигурантам инкриминируют превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием. Наказание за такое преступление — до 8 лет заключения.

Оба правоохранителя уже уволены со службы.

ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении двух правоохранителей по делу об избиении мужчины возле Голосеевского ТЦК / © Государственное бюро расследований

Напомним, в октябре 2025 года Печерский районный суд назначил два месяца круглосуточного домашнего ареста полицейским Дмитрию Цыганенко и Илье Бабику, которых подозревают в жестоком избиении задержанного возле Голосеевского РТЦК. По данным следствия, 17 октября правоохранители нанесли мужчине около 15 ударов по голове и телу после того, как он распылил в служебном авто перцовый баллончик.

127
