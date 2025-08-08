Из-за ударов по Буче повреждены 52 дома: новые подробности (фото)

Разрушения в Буче из-за атаки 8 августа

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки на Бучу в Киевской области в ночь на 8 августа стало известно о повреждении 52 частных домов. Повреждения получили также детсад и церковь.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

«Буча оправляется после ночного вражеского обстрела. По состоянию на 14:00 пятницы, 8 августа, о повреждениях различной степени уже сообщили владельцы 52 частных домов», — говорится в заявлении городского головы.

Повреждения получили также детсад и Церковь иконы Божьей Матери «Почаевская» в микрорайоне Мельники. Федорук отметил, что это места, куда ежедневно приходили дети, куда люди шли с молитвой и надеждой.

На местах ударов работают все службы, которые помогают жителям и ликвидируют последствия атаки.

Последствия атаки на Бучу 8 августа

Напомним, российская армия в ночь на 8 августа атаковала Киевскую область беспилотниками и повредила ряд жилых домов в Бучанском районе, вспыхнули пожары. Были ранены три женщины.

Среди других жилищь враг разгромил и дом ресторатора Маргариты Сичкарь. Она показала фото разрушений.

В ночь на 8 августа российская армия атаковала Украину 108 дронами различных типов, а противовоздушная оборона уничтожила 82 БпЛА. Зафиксировано попадание 26 дронов на 10 локациях.