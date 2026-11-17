На кухне работала одна газовая конфорка / © Полиция Киева

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В Киеве в результате отравления угарным газом погибла целая семья. Стражи порядка расследуют обстоятельства трагедии в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

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Тревогу забили жители многоэтажки, когда их соседи несколько дней подряд не выходили на связь. Прибыв по вызову, полицейские привлекли спасателей КАРС для принудительного открытия двери. В доме обнаружили без признаков жизни 42-летнего мужчину, а также его 64-летнюю мать и 67-летнего отца.

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Во время осмотра квартиры правоохранители выяснили, что на кухне работала одна газовая конфорка, а все окна в доме были плотно закрыты. В то же время межкомнатная дверь оставалась открытой, из-за чего опасный газ беспрепятственно распространился по комнатам, где находились люди.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть всех трех членов семьи наступила в результате отравления угарным газом. Окончательную причину установит судебно медицинская экспертиза.

По факту гибели людей следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с дополнительной отметкой «несчастный случай».

В полиции в который раз напоминают, что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, однако смертельно опасен. Граждан призывают ни в коем случае не использовать газовые плиты или духовки для обогрева дома, следить за приборами во время приготовления пищи и регулярно проветривать помещение.

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Напомним, на Киевщине в селе Чуприна три человека погибли в результате отравления угарным газом. Среди погибших — девочка 2010 года рождения. Еще один подросток был госпитализирован в детскую больницу.

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