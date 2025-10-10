Из-за обстрелов в Киеве изменили движение общественного транспорта: детали

Троллейбус

Дополнено новыми материалами

После российской атаки на Киев 10 октября общественный транспорт в столице курсирует с изменениями. Из-за отсутствия электроснабжения временно не работает часть троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Для обеспечения сообщения районов в Киеве курсируют автобусы:

№37ТР — от ул. Милославской до ст. м. «Лесная»;

№28Т — от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР — от ул. Милославской до ст. м. «Почайна»;

№8Т — от Дарницкой площади до ст. м. «Позняки», дублируя движение трамвая №8.

Для улучшения сообщения между левым и правым берегами, в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.

Кроме того, из-за повреждения дома в Печерском районе перекрыт съезд с бульвара Леси Украинки на бульвар Николая Михновского в направлении станции метро «Лыбедская». На месте работают соответствующие службы и техника.

Специалисты КП «Киевпастранс» и энергетических служб усиленно работают над восстановлением электропитания и стабилизацией движения транспорта.

Отмечается, что движение общественного транспорта постоянно корректируют в соответствии с ситуацией в энергосистеме столицы. Киевлян призвали следить за обновлениями на официальных ресурсах «Киевпастранса» и КГГА.

Напомним, российская армия в ночь на 10 октября устроила массированную атаку на Киев. В частности, захватчики попали в многоэтажку в Печерском районе. Из-за вражеских ударов пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах.

Кроме того, из-за локальной аварии в сети пол Киева осталась без света. Энергетики работают над подпиткой абонентов, предоставляя приоритет объектам критической инфраструктуры.