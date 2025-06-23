Из-за обстрела РФ пострадал спорткомплекс КПИ, сгорело здание напротив: детали

КПИ после атаки

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В Киеве в результате атаки РФ поврежден спорткомплекс КПИ. Сгорело здание бизнес-центра, расположенного напротив.

Об этом сообщил проректор по административно-финансовой работе Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского Сергей Манзюк.

Здание КПИ

В Киеве в результате массированного обстрела РФ ночью 23 июня разрушено здание бизнес-центра напротив спортивно-оздоровительного комплекса КПИ в Соломенском районе. Ранее СМИ сообщали, что горит сам спорткомплекс КПИ, но это не подтвердилось.

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«В КПИ никакое здание не горит! Окна (в спорткомплексе — ред.) выбило, но то, что в сетях показывают — не наше», — заявил он.

Последствия и ущерб уточняются. Ожидаем дополнительной информации.

Напомним, российские захватчики в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг применил ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. Есть жертвы, потерпевшие и разрушения.

Из-за удара последствия фиксируют в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Святошинском районах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобили и т.д.

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В результате атаки России на Киев погибли четыре человека, еще более 15 пострадали.