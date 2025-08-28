ТСН в социальных сетях

Из-за обстрела Киева возросло количество погибших и пострадавших

Из-за атаки РФ по Киеву 28 августа погибли 10 человек, еще 48 — пострадали.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Киев 28 августа

В Киеве количество пострадавших выросло до 48 человек. Известно также о десяти погибших.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Соответствующие службы продолжают работать на местах, чтобы спасти людей. К сожалению, количество пострадавших и жертв из-за атаки РФ возросло.

«Количество пострадавших выросло до 48. Из них 10 погибших», — отметил чиновник.

Информация будет обновляться и уточняться.

Российские обстрелы Киева 28 августа: главное

Ночью 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.

Из-за обстрела РФ есть пострадавшие и погибшие. По состоянию на 10:30 известно о 12 жертвах российского удара, среди которых — три ребенка 2, 17 и 14 лет.

Ситуация в районах:

  • Дарницкий — россияне прямым попаданием уничтожили часть 5-этажки. На месте идет спасательная операция, пытаются деблокировать людей, вытащить из-под завалов. Пострадали 9-, 16-этажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

  • Днепровский — поврежденная жилая 25-этажка, дрон попал во двор рядом с 9-этажкой, горят автомобили. Здесь десятки автомобилей пострадали на нескольких локациях.

  • Соломенский — горел частный жилой дом, пока пожар локализован.

  • Шевченковский тоже сильно пострадал. Несколько нежилых построек, офисы, автомобили обычных киевлян.

  • Голосеевский — уже утром из-за атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали автомобили.

  • Деснянский — в нежилой зоне фиксируют также последствия.

  • Оболонский есть повреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ночная атака РФ является четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии. Да, Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это значит, что РФ до сих пор не опасается последствий.

«Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что угодно. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции», — отмечает украинский лидер.

