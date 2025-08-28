- Дата публикации
Из-за обстрела Киева возросло количество погибших и пострадавших
Из-за атаки РФ по Киеву 28 августа погибли 10 человек, еще 48 — пострадали.
В Киеве количество пострадавших выросло до 48 человек. Известно также о десяти погибших.
Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
Соответствующие службы продолжают работать на местах, чтобы спасти людей. К сожалению, количество пострадавших и жертв из-за атаки РФ возросло.
«Количество пострадавших выросло до 48. Из них 10 погибших», — отметил чиновник.
Информация будет обновляться и уточняться.
Российские обстрелы Киева 28 августа: главное
Ночью 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.
Из-за обстрела РФ есть пострадавшие и погибшие. По состоянию на 10:30 известно о 12 жертвах российского удара, среди которых — три ребенка 2, 17 и 14 лет.
Ситуация в районах:
Дарницкий — россияне прямым попаданием уничтожили часть 5-этажки. На месте идет спасательная операция, пытаются деблокировать людей, вытащить из-под завалов. Пострадали 9-, 16-этажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.
Днепровский — поврежденная жилая 25-этажка, дрон попал во двор рядом с 9-этажкой, горят автомобили. Здесь десятки автомобилей пострадали на нескольких локациях.
Соломенский — горел частный жилой дом, пока пожар локализован.
Шевченковский тоже сильно пострадал. Несколько нежилых построек, офисы, автомобили обычных киевлян.
Голосеевский — уже утром из-за атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали автомобили.
Деснянский — в нежилой зоне фиксируют также последствия.
Оболонский есть повреждения.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ночная атака РФ является четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии. Да, Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это значит, что РФ до сих пор не опасается последствий.
«Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что угодно. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции», — отмечает украинский лидер.