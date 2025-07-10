Из-за обстрела Киева погибла 22-летняя полицейская: что о ней известно

Полицейская Мария Дзюмага погибла из-за атаки на Киев 10 июля

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Из-за российской атаки на Киев 10 июля погибла 22-летняя столичная полицейская Мария Дзюмага. Правоохранители вспоминают ее как хорошего и преданного своей профессии человека.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«Сегодня во время вражеского обстрела трагически погибла 22-летняя полицейская Киева Мария Дзюмага», — говорится в заявлении.

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В ряды киевской полиции Мария вступила в 2023 году. Работала в управлении полиции в метрополитене.

Коллеги отзываются о Марии как о добром, жизнерадостном, искреннем, ответственном и преданном любимой профессии человеке — именно такой полицейскую запомнят все, кто ее знал.

«Разделяем боль тяжелой потери с семьей, родными и друзьями Марии. Склоняем головы в скорби. Она навсегда останется в наших сердцах. Честь и вечная память. Навсегда в строю…» — говорится в заявлении Нацполиции.

Погибшая из-за атаки на Киев полицейская Мария Дзюмага / © Национальная полиция Украины

Напомним, из-за ночной атаки на Киев ракетами и беспилотниками в целом погибли два человека. Еще 16 человек — пострадали.

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В ряде районов Киева упали обломки сбитых вражеских средств поражения. Были повреждены жилые дома, офисы, гаражный кооператив, административные и складские помещения. В столице загорелся ряд пожаров, с которыми борются 400 чрезвычайников.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, всего во время ночной атаки россияне выпустили по Украине 18 ракет и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 — это «Шахеды».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЦЕНТР КИЕВА отбивался от БАЛИСТИКИ и ШАХЕДОВ! НО НА ПОДОЛЕ ЕСТЬ ЖЕРТВЫ! ТСН из ЭПИЦЕНТРА