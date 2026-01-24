Из-за ночных обстрелов изменено движение метро в Киеве: как курсируют поезда

Метро в столице / © Украинская правда

Россияне обстреляли ночью Киев. Из-за атаки поезда метро на зеленой линии временно курсируют с переменами.

Об этом сообщили в КГГА.

Движение поездов осуществляется между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и между станциями «Осокорки» — «Красный хутор».

«На открытом участке зеленой линии при осмотре территории обнаружено повреждение забора во время ночных обстрелов», — уточнили в ведомстве.

На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.

Напомним, а в результате российского массированного воздушного удара по Киеву погиб, по меньшей мере, один человек, еще четыре жителя города получили ранения. В Дарницком районе столицы российский удар повредил здание частного медучреждения. Здесь были выбиты окна, известно о травмированном лице. Кличко проинформировал также о перебоях с тепло- и водоснабжением на левом берегу столицы.