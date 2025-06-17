Из-за ночной атаки повреждено историческое здание Киевской политехники (фото)

Поврежден учебный корпус КПИ им. Сикорского / © КПИ

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Из-за массированной атаки со стороны России в ночь на 17 июня было повреждено историческое здание учебного корпуса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Об этом сообщили на Facebook-странице университета.

«Во время атаки повреждения получили здания и сооружения КПИ им. Игоря Сикорского, в частности, в историческом здании учебного корпуса №4, закладка фундаментов которого 1 июня 1898 года положила начало сооружению университета», — говорится в заявлении администрации учебного заведения.

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Там также опубликовали фото повреждений. На них видно, что в помещении учебного корпуса повреждены окна, а также двери внутри. Поврежден и пьедестал одной из скульптур на территории университета.

Поврежден учебный корпус КПИ им. Сикорского / © КПИ

Поврежден учебный корпус КПИ им. Сикорского / © КПИ

Поврежден учебный корпус КПИ им. Сикорского / © КПИ

Поврежден учебный корпус КПИ им. Сикорского / © КПИ

Поврежден учебный корпус КПИ им. Сикорского / © КПИ

Заметим, в результате ночной российской атаки были также повреждены общежития Киевского авиационного института.

Напомним, российские захватчики в ночь на 17 июня устроили массированную атаку по Киеву с применением ракет, дронов и кассетных боеприпасов. В столице зафиксированы повреждения и разрушения в семи районах. Больше всего пострадал Соломенский район, где вражеская баллистическая ракета уничтожила целый подъезд жилой девятиэтажки. Людей приходится искать под завалами.

По последним данным от властей, количество пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 99-ти. К сожалению, в результате ударов погибли 14 человек.

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