Из-за ночной атаки Киевска область осталась без света

В результате ночной вражеской атаки на Киевщине без электроснабжения остались около 56 тысяч семей в Бучанском районе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК в Telegram.

Энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры и начали аварийно-восстановительные работы.

Как сообщается, в первую очередь электроэнергию подали к критической инфраструктуре. Сейчас специалисты продолжают восстановление сетей, однако работы осложняет низкая температура воздуха.

Кроме того, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в области в Броварском и Бориспольском районах введены экстренные отключения электроэнергии.

Энергетики призывают жителей региона сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр столицы Виталий Кличко рассказывал, что в Киеве без теплоснабжения сейчас 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января.