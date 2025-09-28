ТСН в социальных сетях

3861
1 мин

Из-за массированного обстрела Киева горит медучреждение: что известно о пострадавших

В медучреждении, которое пострадало из-за обстрела Киева, могут быть пострадавшие.

Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Армия РФ 28 сентября массированно ударила по Киеву. Из-за атаки в Соломенском районе есть возгорание на одном из этажей государственного медучреждения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как отметил Кличко, по уточненной информации, в Святошинском районе обломки рухнули во двор жилого дома.

«Пылали несколько авто. Пожар оперативно потушен», — констатировал мэр города.

Напомним, ночью 28 сентября кафиры массированно атаковали Киев с применением БпЛА и ракет. Шесть человек пострадали. Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине была оказана помощь на месте.

Последствия по районам:

  • Соломенский - из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме;

  • Днепровский, Дарницкий и Голосеевский – падение обломков;

  • Голосеевский — разрушил частный дом, предварительно, без пострадавших.

  • Днепровский – падение обломков на крышу многоэтажки;

  • Святошинский - падение обломков на открытой местности, а также остатки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку;

  • Дарницкий – обломки упали на территории частной усадьбы.

«Экстренные службы работают на местах. Вражеская атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях», - подчеркнул Кличко.

