Из-за атаки на Киевщину разрушен дом гендиректора "5 канала" (фото)

Разрушенный дом гендиректора «5 канала» Владимира Мжельского

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Во время российской атаки на Киевскую область в ночь на 25 мая был разрушен дом совладельца ООО «Свободные медиа» и генерального директора «5 канала» Владимира Мжельского.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

«Это все, что осталось от уютного гостеприимного дома семьи редактора „5 канал“ Владимира Мжельского», — написала народная избранница и опубликовала фото разрушений.

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Геращенко уточнила, что во время массированной российской атаки на поселок Мархалевка под Киевом была разрушена целая улица. Семья гендиректора «5 канала» до сих пор отходит от стресса, поэтому только сейчас сообщается об этом ужасе, отметила депутат.

К счастью, все члены семьи остались живы, но «детей посекло стеклом, зашивали в больнице раны».

Геращенко акцентировала, что от дома и машины Мжельского не осталось ничего.

Разрушенный дом Владимира Мжельского

Напомним, в ночь на 25 мая российская армия устроила массированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников. В частности, от ударов по Киевской области погибли четыре человека. Еще 16 человек получили травмами, среди них трое детей.

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В то же время в Киеве во время той атаки обошлось без погибших, но пострадали 11 жителей столицы. В городе в разных районах были повреждены общежитие, жилое помещение и еще две локации в одном из районов.