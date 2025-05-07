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Из-за атаки на Киевщину повреждена многоэтажка (фото)
Атака БпЛА в Киевской области привела к разрушениям в жилом комплексе в селе Софиевская Борщаговка.
Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 7 мая. Из-за атаки произошли разрушения в десятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Из-за дроновой атаки в селе Софиевская Борщаговка возник пожар и разрушения в десятиэтажке в одном из жилых комплексов. Были разрушены конструкции на втором этаже.
Погибшие и пострадавшие на месте не обнаружены.
От ГСЧС к ликвидации последствий атаки были привлечены 10 спасателей и три единицы техники.
Напомним, в ночь на 7 мая российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами. В столице погибли два человека, еще восемь — пострадали. Обломки упали в четырех районах города, возникли пожары и зафиксированы разрушения.