Из-за атаки на Киевщину повреждена многоэтажка (фото)

Поврежденная многоэтажка в Софиевской Борщаговке

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Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 7 мая. Из-за атаки произошли разрушения в десятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из-за дроновой атаки в селе Софиевская Борщаговка возник пожар и разрушения в десятиэтажке в одном из жилых комплексов. Были разрушены конструкции на втором этаже.

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Погибшие и пострадавшие на месте не обнаружены.

От ГСЧС к ликвидации последствий атаки были привлечены 10 спасателей и три единицы техники.

Поврежденная многоэтажка в Софиевской Борщаговке

Поврежденная многоэтажка в Софиевской Борщаговке

Поврежденная многоэтажка в Софиевской Борщаговке

Поврежденные авто в Софиевской Борщаговке

Мужчина на месте атаки по дому в Софиевской Борщаговке

Поврежденная многоэтажка в Софиевской Борщаговке

Напомним, в ночь на 7 мая российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами. В столице погибли два человека, еще восемь — пострадали. Обломки упали в четырех районах города, возникли пожары и зафиксированы разрушения.