Из-за атаки на Киев возросло количество жертв: новые подробности

Разрушения в Киеве после атаки 31 июля / © Associated Press

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Из-за атаки на Киев в ночь на 31 июля количество погибших возросло от шести до восьми. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Святошинском районе столицы из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда вытащили погибшего.

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«Вследствие удара по этому дому уже шестеро погибших, а вместе по Киеву — 8», — написал Ткаченко в Сети.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, используя ракеты и беспилотники. Наибольшие повреждения получили Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы столицы. В Святошинском районе ракета разрушила целый подъезд жилого дома.

По последним данным, из-за российских ударов в Киеве пострадали 82 человека. В городе в целом повреждены 100 объектов.

Всего в течение ночной атаки враг выпустил по Украине 309 дронов различных моделей и восемь крылатых ракет типа «Искандер-К». Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 291 воздушный объект.

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