Из-за атаки на Киев часть города оказалась без горячей воды: подробности

Горячая вода / © Shutterstock

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Из-за ночной атаки на Киев 7 июня была повреждена теплосеть большого диаметра. Из-за этого около 500 зданий остались без горячей воды.

Об этом сообщили в «Киевтеплоэнерго».

Вследствие российской ракетной атаки была повреждена тепловая магистраль диаметром 1 м. Из-за этого без услуги горячего водоснабжения оказались около 500 зданий.

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Отмечается, что речь идет о жилых домах и социальных объектах: школах, медицинских учреждениях, а также ведомственных объектах.

Кроме того, были повреждены оконные конструкции на одном из энергетических объектов.

«Работники Киевтеплоэнерго сейчас делают все необходимое для ликвидации повреждения», — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 7 июля российская армия атаковала Киев беспилотниками. Последствия атаки зафиксированы в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Вражеские удары повредили здания, автомобили и тепломагистраль.

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Заметим, для ночной атаки по Украине враг применил четыре ракеты С-300/400 и 101 беспилотник «Шахед». Силы ПВО обезвредили 75 дронов, но и произошли попадания.