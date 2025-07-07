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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Из-за атаки на Киев часть города оказалась без горячей воды: подробности

Из-за российских ударов без горячего водоснабжения в Киеве остались жилые дома, школы и больницы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Горячая вода

Горячая вода / © Shutterstock

Из-за ночной атаки на Киев 7 июня была повреждена теплосеть большого диаметра. Из-за этого около 500 зданий остались без горячей воды.

Об этом сообщили в «Киевтеплоэнерго».

Вследствие российской ракетной атаки была повреждена тепловая магистраль диаметром 1 м. Из-за этого без услуги горячего водоснабжения оказались около 500 зданий.

Отмечается, что речь идет о жилых домах и социальных объектах: школах, медицинских учреждениях, а также ведомственных объектах.

Кроме того, были повреждены оконные конструкции на одном из энергетических объектов.

«Работники Киевтеплоэнерго сейчас делают все необходимое для ликвидации повреждения», — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 7 июля российская армия атаковала Киев беспилотниками. Последствия атаки зафиксированы в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Вражеские удары повредили здания, автомобили и тепломагистраль.

Заметим, для ночной атаки по Украине враг применил четыре ракеты С-300/400 и 101 беспилотник «Шахед». Силы ПВО обезвредили 75 дронов, но и произошли попадания.

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