Из пожара в Чернобыльской зоне спасли краснокнижного малыша (фото, видео)

Во время ликвидации пожара в Чернобыльском лесу пожарные спасли лосенка / © ГСЧС Украины

Реклама

Во время ликвидации масштабного пожара в Чернобыльском лесу на Киевщине пожарные наткнулись на напуганного лосенка, который потерял маму. Спасатели провели настоящую спецоперацию, чтобы вызволить малыша из огненной ловушки.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Во время ликвидации возгорания спасатели нашли беззащитного напуганного лосенка, который потерял маму из-за масштабного пожара. Для спасения животного пожарные провели настоящую спецоперацию.

Реклама

Малыша напоили водой, согрели и окружили заботой. После консультаций с представителями лесничества, ветеринарами и зоологами лося планируют передать специалистам для дальнейшего ухода.

«Мы не оставим без дальнейшего внимания нашего маленького друга и будем держать вас в курсе дальнейших событий», — отметили в ГСЧС.

Тем временем ликвидация пожара на Киевщине продолжается. Спасатели работают в усиленном режиме, локализуют очаги возгорания и делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Во время ликвидации пожара в Чернобыльском лесу пожарные спасли лосенка / © ГСЧС Украины

Во время ликвидации пожара в Чернобыльском лесу пожарные спасли лосенка / © ГСЧС Украины

Дата публикации 13:27, 08.05.26 Количество просмотров 11 Из сгоревшего Чернобыльского леса спасли лосенка

Пожар в Чернобыльской зоне — последние новости

Напомним, в Чернобыльской зоне бушует масштабный пожар, охвативший более 1100 гектаров леса. Из-за сильного ветра, засухи и минной опасности огонь быстро распространяется, тушение на отдельных участках затруднено. Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме, пытаясь локализовать очаги возгорания.

Реклама

Радиационная ситуация в Украине и на севере Киевской области остается стабильной, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы. По данным МВД и ГСЧС, несмотря на продолжающуюся ликвидацию масштабного пожара в Чернобыльской зоне, никаких отклонений не зафиксировано.

Новости партнеров