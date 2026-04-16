Из-под завалов в Киеве спасли ребенка и женщину: немало пострадавших после атаки РФ

В Киеве после вражеской атаки спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину — обоих передали медикам, вместе с тем известно о погибшем ребенке и по меньшей мере 10 пострадавших.

Атака на Киев

Атака на Киев

Дополнено новыми материалами

В результате атаки российских войск на столицу погиб 12-летний ребенок. Сейчас известно о по меньшей мере 10 пострадавших, среди которых несколько медиков.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обращения в экстренные службы продолжают поступать, бригады работают непрерывно.

В Подольском районе в результате удара был разрушен первый этаж частного жилого дома. Из-под завалов спасатели достали ребенка и женщину. Обоих пострадавших передали медикам, им оказывают необходимую помощь.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Обновлено

Число пострадавших возросло до 13 человек.

Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.

