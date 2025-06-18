Из-под завалов на Соломенке деблокируют новых погибших: количество жертв растет (обновлено)

Разрушенный дом на Соломенке в Киеве.

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В Киеве стремительно растет количество жертв в доме на Соломенке, куда попала российская ракета минувшей ночью.

Обновленные данные сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Только что спасатели во время разборов завалов обнаружили еще одно, 21 тело. - подчеркнул он.

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Заметим, что работники ГСЧС уже вторые сутки без остановок работают на месте трагедии. Разбор завалов и поиск людей продолжается.

По состоянию на 10:30, по данным ГСЧС, после российской атаки ночью 17 июня в столице погибли 24 человека. Кроме того, 134 человека пострадали.

Напомним, ночью против 17 июня РФ осуществила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. В течение девяти часов оккупанты атаковали столицу беспилотниками и ракетами.

Во многих районах Киева возникли сильнейшие разрушения. В частности, на столичных Позняках бы беспилотник влетел в многоэтажку. Кроме того, повреждены историческое здание Киевской политехники, а также общежития Авиационного института.

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Больше всего досталось Соломенскому району. Там российская баллистическая ракета влетела в многоэтажку. Подъезд дома был полностью разрушен.

Дата публикации 12:55, 17.06.25 Количество просмотров 79 Под завалами могут быть еще десяток человек! Самая ужасная ситуация на Соломенке в Киеве